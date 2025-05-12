Остон Мэттьюс объяснил отсутствие заброшенных шайб в серии с «Флоридой»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о том, что у него нет голов в серии с «Флоридой Пантерз». На данный момент американский форвард отметился тремя результативными передачами при 14 бросках в створ в четырёх матчах серии.

«Немного не везёт, шансы на гол у меня были. Мне нужно лучше использовать их. В целом на протяжении этих четырёх матчей наше звено проводило хорошие смены против сложных соперников и создавало моменты. Конечно, я хочу забивать голы, поэтому нужно продолжать создавать хорошие шансы и попытаться реализовать их», – цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

На данный момент счёт в серии равный 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 15 мая.