Остон Мэттьюс объяснил отсутствие заброшенных шайб в серии с «Флоридой»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о том, что у него нет голов в серии с «Флоридой Пантерз». На данный момент американский форвард отметился тремя результативными передачами при 14 бросках в створ в четырёх матчах серии.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp) 2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09
«Немного не везёт, шансы на гол у меня были. Мне нужно лучше использовать их. В целом на протяжении этих четырёх матчей наше звено проводило хорошие смены против сложных соперников и создавало моменты. Конечно, я хочу забивать голы, поэтому нужно продолжать создавать хорошие шансы и попытаться реализовать их», – цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.
На данный момент счёт в серии равный 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 15 мая.
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