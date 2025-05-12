Илья Карпухин не смог назвать причины поражений сборной «Россия 25» от Беларуси

Защитник СКА и сборной «Россия 25» Илья Карпухин высказался о поражениях российской сборной от Беларуси на майском турне. Из четырёх матчей сборная Беларуси выиграла три.

«Здесь нельзя назвать какие-то конкретные причины. Всегда к таким неудачам приводит комплекс причин. Решают многое детали и мелочи. Если бы была какая-то одна слишком очевидная причина, очевидный провал у нас, то мы бы его устранили сразу же. Но все мелкие недочёты в совокупности привели к такому результату в трёх матчах.

Мы всегда настраиваемся на победу в каждом матче. И на все игры с Беларусью цели были такие же. Не было никаких второстепенных задач – просто хотели победить везде, где играли. Поэтому, естественно, недовольны этими поражениями. Хорошо, что последний матч выиграли», — цитируют Карпухина «Известия».