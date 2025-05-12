Кожевников: без Виктора Козлова «Салавату Юлаеву» будет очень тяжело

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Салават Юлаев» должен продлить контракты с опытным защитником Григорием Паниным и главным тренером Виктором Козловым. Уфимский клуб в текущем сезоне дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в серии из пяти матчей.

«Хочу проявить солидарность с уфимскими болельщиками, которые написали письмо в поддержку защитника Панина. Бронза «Салавата Юлаева» не могла состояться, если бы капитан команды не объединил её в раздевалке, если бы не создал баланс между башкирской молодёжью и североамериканцами. В такой ситуации согласен с болельщиками — Панин заслужил новый контракт хотя бы на год. Ну и понятно, что самый главный летний вопрос — тренерский. Без Козлова «Салавату» будет очень тяжело! – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.