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Фёдоров: много ребят уезжают в Америку неготовыми, это комплексная проблема

Фёдоров: много ребят уезжают в Америку неготовыми, это комплексная проблема
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров считает проблемой отъезд молодых игроков в Северную Америку.
Ранее Вячеслав Фетисов назвал большой недоработкой ФХР то, что хоккеисты уезжают в раннем возрасте.

«Это комплексная проблема. Федерация одна, она и занимается этим. У нас есть переход из детско-юношеского хоккея в молодёжный хоккей. К сожалению, там большая пробоина в этом плане, от этого мы не можем уйти. Эту проблему нужно решать не только федерации, это комплексная проблема, которую надо рассматривать на разных уровнях.

Согласен, что много ребят уезжают в Америку неготовыми, не став звёздами. По моему мнению, лишь один из многих, может быть, выходит на тот уровень, чтобы играть в другой лиге. Поэтому у нас всё время недостаток хороших и талантливых игроков из-за этого», — цитирует Фёдорова ТАСС.

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