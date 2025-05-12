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Бриндамор: очень доволен тем, как играет «Каролина» в серии с «Вашингтоном»

Бриндамор: очень доволен тем, как играет «Каролина» в серии с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил серию с «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы многое делаем правильно. Мне понравились три сыгранные нами матча. Конечно, есть моменты, в которых мы хотели бы быть лучше, но мы играем с отличной командой. Они тоже будут иногда навязывать нам свою волю. Я был очень, очень доволен тем, как мы сыграли все три матча серии», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 13 мая на домашней площадке «Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск. Всего за прошедшие три матча серии «Вашингтон» забросил четыре шайбы. Овечкин не отметился результативными действиями.

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