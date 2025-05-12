Защитник «Вашингтона» Карлсон заявил, что должен играть лучше в серии с «Каролиной»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон заявил, что должен играть лучше в следующем матче серии с «Каролиной Харрикейнз». На данный момент столичный клуб уступает в серии со счётом 1-2.
«Я хорошо знаю себя, свою игру и то, на что я способен. Я могу и должен играть лучше. Как и команда, я с нетерпением жду ещё одного шанса проявить себя и выиграть матч. Знаю, что меня критиковали за игру в третьем матче серии, но меня это не беспокоит», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.
Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 13 мая на домашней площадке «Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск. Всего за прошедшие три матча серии «Вашингтон» забросил четыре шайбы.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
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