Защитник «Вашингтона» Карлсон заявил, что должен играть лучше в серии с «Каролиной»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон заявил, что должен играть лучше в следующем матче серии с «Каролиной Харрикейнз». На данный момент столичный клуб уступает в серии со счётом 1-2.

«Я хорошо знаю себя, свою игру и то, на что я способен. Я могу и должен играть лучше. Как и команда, я с нетерпением жду ещё одного шанса проявить себя и выиграть матч. Знаю, что меня критиковали за игру в третьем матче серии, но меня это не беспокоит», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 13 мая на домашней площадке «Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск. Всего за прошедшие три матча серии «Вашингтон» забросил четыре шайбы.