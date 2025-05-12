Рафик Якубов покинул пост спортивного директора «Лады»

Рафик Якубов покинул пост спортивного директора хоккейного клуба «Лада», который он занимал с мая 2023 года, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. О последующих кадровых изменениях будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее новым генеральным директором «Лады» стал Александр Харламов. Игорь Поваров покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Лада», который он занимал с февраля 2025 года. Также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о новом крупном спонсоре «Лады» в КХЛ.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что специалист Илья Воробьёв является основным кандидатом на пост главного тренера «Лады».