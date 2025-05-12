Сопин — о выступлении «Омских Ястребов»: сезон провели очень достойно

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подвёл результаты «Омских Ястребов» в текущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги. Омский клуб в плей-офф проиграл в полуфинале «СКА-1946» в серии из шести матчей. Сопин заявил, что тренерский штаб во главе с Виталием Черночубом должен продолжить работу с командой в следующем сезоне.

«Я присоединился к команде на стадии плей-офф, и могу сказать, что полностью удовлетворён результатом. Оценка – если такую можно поставить – «хорошо» или даже «отлично». Потому что при всех тех моментах, которые были в команде – ключевые игроки уходили по ходу сезона, в начале сезона, обмены были – считаю, что Виталий Черночуб справился с командой очень хорошо. Отличный результат в регулярке, отличный результат в плей-офф. Хотелось бы, конечно, большего, мы максималисты, но видим объективную ситуацию в других командах. Соперники, с которыми мы играли в плей-офф, более возрастные, мастеровитые, приличное усиление получили из команд КХЛ. Будем стараться улучшать результат, развиваться. Считаю, что сезон провели очень достойно.

Тренерский штаб во главе с Виталием Черночубом мы хотим сохранить. Сейчас уже предварительно проговорили. Впереди ещё два-три дня до награждения команды бронзовыми медалями, после чего мы обсудим все нюансы», — цитирует Сопина пресс-служба омского клуба.