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США — Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 17:20 мск

США — Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 17:20 мск
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12 мая в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 17:20 на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоится игра между национальными командами США и Швейцарии. Игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
США
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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