Финляндия — Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 21:20 мск
Поделиться
12 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся очередные матчи группового этапа турнира. В 21:20 на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра между национальными командами Финляндии и Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажет телеканал «Матч! Игра».
ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.
Комментарии
- 12 мая 2025
-
16:26
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
07:40
-
07:00
-
06:45
-
05:45
-
05:32
-
05:19
-
04:48