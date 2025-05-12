Финал Кубка Гагарина 2025 «Локомотив» — «Трактор»: расписание матчей, где и когда пройдут

В финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2024 встретятся «Локомотив» и «Трактор». Первые два матча серии пройдут в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» 13 и 15 мая. Затем команды проведут два матча в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие матчи серии пройдут 21, 23 и 25 мая.

«Трактор» обыграл московское «Динамо» в пяти матчах серии 1/2 финала. «Локомотив» в полуфинале победил в пяти матчах уфимский «Салават Юлаев».

«Трактор» во второй раз вышел в финал Кубка Гагарина. «Локомотив» второй раз подряд и третий в истории сыграет в финале Кубка Гагарина. Оба клуба ещё ни разу не становились обладателями главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Примечательно, что в финальной серии встретятся победители конференций по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».