Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Данилом Савуновым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Данилом Савуновым
Комментарии

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Данилом Савуновым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, новое соглашение с 24-летним форвардом будет носить двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Из-за травмы Данил не смог в полной мере проявить себя в прошедшем сезоне, однако клуб верит в его потенциал и уверен, что уже в новом сезоне он сможет выйти на свой уровень и помочь команде в достижении целей», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2024/2025 Савунов провёл лишь шесть матчей и отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ на счету форварда 20 игр и две передачи.

Материалы по теме
Эра Ларионова в «Торпедо» закончена. Что теперь ждать от клуба и тренера?
Эра Ларионова в «Торпедо» закончена. Что теперь ждать от клуба и тренера?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android