«Торпедо» продлило контракт с нападающим Данилом Савуновым

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Данилом Савуновым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, новое соглашение с 24-летним форвардом будет носить двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Из-за травмы Данил не смог в полной мере проявить себя в прошедшем сезоне, однако клуб верит в его потенциал и уверен, что уже в новом сезоне он сможет выйти на свой уровень и помочь команде в достижении целей», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2024/2025 Савунов провёл лишь шесть матчей и отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ на счету форварда 20 игр и две передачи.