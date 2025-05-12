В «Анахайме» объяснили решение назначить Джоэля Кенневилля на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик объяснил решение пригласить Джоэля Кенневилля на пост главного тренера команды.

«Проходя через скрупулёзный процесс становления команды, я чувствую себя комфортно с тем, что мы смогли выяснить. Мы хотим двигаться вперёд и вывести эту команду на новый уровень. Я вспомнил «Чикаго» под руководством Кенневилля, насколько поначалу молодой и сырой была эта команда и насколько талантливыми были игроки. Я чувствую, что мы находимся в том же положении, что и та команда, которую он взял под крыло», — цитирует Вербика пресс-служба клуба.

Напомним, это стало первой работой для 66-летнего специалиста после отстранения Национальной хоккейной лигой из-за ситуации в «Чикаго Блэкхоукс». В 2021 году Джоэль Кенневилль был снят с должности главного тренера «Флориды Пантерз» в связи со скандалом о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. В 2010 году, когда произошёл инцидент, Джоэль был главным тренером «Блэкхоукс».