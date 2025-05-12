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В «Анахайме» объяснили решение назначить Джоэля Кенневилля на пост главного тренера

В «Анахайме» объяснили решение назначить Джоэля Кенневилля на пост главного тренера
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Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик объяснил решение пригласить Джоэля Кенневилля на пост главного тренера команды.

«Проходя через скрупулёзный процесс становления команды, я чувствую себя комфортно с тем, что мы смогли выяснить. Мы хотим двигаться вперёд и вывести эту команду на новый уровень. Я вспомнил «Чикаго» под руководством Кенневилля, насколько поначалу молодой и сырой была эта команда и насколько талантливыми были игроки. Я чувствую, что мы находимся в том же положении, что и та команда, которую он взял под крыло», — цитирует Вербика пресс-служба клуба.

Напомним, это стало первой работой для 66-летнего специалиста после отстранения Национальной хоккейной лигой из-за ситуации в «Чикаго Блэкхоукс». В 2021 году Джоэль Кенневилль был снят с должности главного тренера «Флориды Пантерз» в связи со скандалом о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. В 2010 году, когда произошёл инцидент, Джоэль был главным тренером «Блэкхоукс».

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