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Российские вратари не попали в список лучших в НХЛ первой четверти XXI века

Российские вратари не попали в список лучших в НХЛ первой четверти XXI века
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Российские вратари не попали в сборную лучших игроков Национальной хоккейной лиги первой четверти XXI века, сообщает официальный сайт лиги. Команда первой четверти века формировалась по итогам голосования болельщиков NHL Quarter-Century Team Fan Vote при поддержке SAP, которое проходило с 12 февраля по 1 апреля.

По итогам опроса в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти XXI века среди вратарей вошли Мартин Бродо («Нью-Джерси Дэвилз»), Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Роберто Луонго («Флорида Пантерз»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») и Патрик Руа («Колорадо Эвеланш»).

Ранее были опубликованы три символические сборные из полевых игроков, в которые попали несколько российских игроков: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Павел Дацюк («Детройт»).

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