Штаб сборных команд России определил состав юниорской сборной U18 для подготовки к турниру Кубок Будущего, который пройдёт с 15 по 18 мая в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Вратари: Дмитрий Боричев («Локо»), Дмитрий Ивченко («Омские Ястребы»), Михаил Поваров («Толпар»).

Защитники: Максим Агафонов, Алексей Родионов (оба — «Толпар»), Матвей Висков («АКМ-Юниор»), Александр Грунин («Сибирские Снайперы»), Павел Денисов («Омские Ястребы»), Владислав Дрожжин («Академия СКА-Юниор»), Александр Иванов («Ирбис»), Александр Морозов («Ладья»), Данил Семененко, Александр Чуклинов (оба — «Локо»), Максим Семенихин («Белые Медведи»), Дмитрий Шутяев («Академия Михайлова»).

Нападающие: Семен Белогуров («Омские Ястребы»), Борис Борин (Академия Михайлова), Семен Герасимов («Кузнецкие Медведи»), Никита Громаков (МХК «Динамо» СПб), Евгений Дубровцев («Академия СКА-Юниор»), Владислав Еуст, Артемий Кулагин (оба — «Белые Медведи»), Адель Калимуллин, Степан Царегородцев (оба — «Спутник»), Степан Куряченков, Алан Шайхлисламов (оба — «Толпар»), Никита Овчаров («Красная Армия»), Андрей Пустовой («Ирбис»), Леонид Сокол («Локо»), Марк Яшников («Стальные Лисы»).

Тренерский штаб: Дмитрий Михайлов – главный тренер, Игорь Щадилов, Андрей Миронов – тренеры, Роман Прокопенко – тренер вратарей, Виктор Петров – тренер по ОФП.

В понедельник, 12 мая, у команды состоялась двусторонняя встреча с хоккеистами молодёжной сборной России U20, которая также готовится к этому турниру. В рамках Кубка Будущего сборная U18 также сыграет с национальной командой Беларуси U20 и сборной СХЛ.