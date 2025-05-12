Канадский форвард Уилл Биттен продлил контракт с «Сочи» на год

Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен продлил контракт с клубом ещё на один год. Об этом сообщает пресс-служба южан.

«А вот и хорошая новость подоспела! Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с канадским нападающим Уильямом Биттеном. Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2026 года.

Уильям, давай хорошенько подготовься в Канаде к новому сезону и прилетай в начале августа! Нас ждут великие дела!» — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

Напомним, 26-летний форвард был помещён «Спартаком» в список отказов и позже перешёл в «Сочи» на правах свободного агента. За южан Биттен провёл 30 матчей, в которых набрал 14 (10+4) очков при среднем игровом времени 16 минут 4 секунды.