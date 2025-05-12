Флёри — о дебюте на ЧМ-2025: это очень весело, постараюсь максимально насладиться
Поделиться
Вратарь сборной Канады Марк-Андре Флёри заявил, что постарается насладиться участием на чемпионате мира — 2025. Напомним, 40-летний голкипер сыграл во втором матче группового этапа турнира с командой Латвии (7:1) и отразил 16 из 17 бросков.
ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 7
Канада
1:0 Тралмакс (Лочмелис) – 07:05 1:1 Конечны (Санхайм, Кросби) – 09:30 1:2 Маккиннон (Хорват) – 10:31 1:3 Джонсон (Монтур, Кросби) – 27:11 1:4 Джонсон – 31:10 1:5 Конечны – 39:36 (sh) 1:6 Селебрини (Конечны, Кросби) – 45:09 1:7 Хэйтон (Дано) – 55:18
«Каждый раз, когда ты надеваешь свитер сборной Канады, это великолепный опыт и большая честь. Шанс сыграть в команде с этими ребятами тоже был очень привлекательным. Не знаю, почему бы и нет? Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться. Начало матча было немного тяжёлым, но мы здорово провели время», – приводит слова Флёри The Score.
Ранее вратарь не принимал участия в мировых первенствах за основную команду. Отметим, что после этого сезона он завершит карьеру.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2025
-
16:52
-
16:26
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
07:40
-
07:00
-
06:45
-
05:45
-
05:32
-
05:19