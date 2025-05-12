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Флёри — о дебюте на ЧМ-2025: это очень весело, постараюсь максимально насладиться

Флёри — о дебюте на ЧМ-2025: это очень весело, постараюсь максимально насладиться
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Вратарь сборной Канады Марк-Андре Флёри заявил, что постарается насладиться участием на чемпионате мира — 2025. Напомним, 40-летний голкипер сыграл во втором матче группового этапа турнира с командой Латвии (7:1) и отразил 16 из 17 бросков.

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 7
Канада
1:0 Тралмакс (Лочмелис) – 07:05     1:1 Конечны (Санхайм, Кросби) – 09:30     1:2 Маккиннон (Хорват) – 10:31     1:3 Джонсон (Монтур, Кросби) – 27:11     1:4 Джонсон – 31:10     1:5 Конечны – 39:36 (sh)     1:6 Селебрини (Конечны, Кросби) – 45:09     1:7 Хэйтон (Дано) – 55:18    

«Каждый раз, когда ты надеваешь свитер сборной Канады, это великолепный опыт и большая честь. Шанс сыграть в команде с этими ребятами тоже был очень привлекательным. Не знаю, почему бы и нет? Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться. Начало матча было немного тяжёлым, но мы здорово провели время», – приводит слова Флёри The Score.

Ранее вратарь не принимал участия в мировых первенствах за основную команду. Отметим, что после этого сезона он завершит карьеру.

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