Флёри — о дебюте на ЧМ-2025: это очень весело, постараюсь максимально насладиться

Вратарь сборной Канады Марк-Андре Флёри заявил, что постарается насладиться участием на чемпионате мира — 2025. Напомним, 40-летний голкипер сыграл во втором матче группового этапа турнира с командой Латвии (7:1) и отразил 16 из 17 бросков.

«Каждый раз, когда ты надеваешь свитер сборной Канады, это великолепный опыт и большая честь. Шанс сыграть в команде с этими ребятами тоже был очень привлекательным. Не знаю, почему бы и нет? Это очень весело, я постараюсь максимально насладиться. Начало матча было немного тяжёлым, но мы здорово провели время», – приводит слова Флёри The Score.

Ранее вратарь не принимал участия в мировых первенствах за основную команду. Отметим, что после этого сезона он завершит карьеру.