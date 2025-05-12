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НХЛ прокомментировала эпизод с голом Алекса Петровича в матче «Даллас» — «Виннипег»

НХЛ прокомментировала эпизод с голом Алекса Петровича в матче «Даллас» — «Виннипег»
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Национальная хоккейная лига прокомментировала эпизод с голом защитника «Даллас Старз» Алекса Петровича в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (5:2, 2-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp)     1:1 Коннор (Виларди) – 09:53     2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12     2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07     3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51     4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40     5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06    

Напомним, в начале третьего периода хоккеист с отрицательного угла ударил ногой по отскочившей к нему шайбе. Она вылетела на пятак, где голкипер Коннор Хеллебайк переправил её в собственные ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Был инициирован видеопросмотр, чтобы выяснить, отправил ли Петрович шайбу в ворота «Виннипега» ногой. Затем видеозапись использовали, чтобы определить, был ли контакт шайбы с клюшкой Петровича до того, как она попала в сетку. После просмотра всех доступных повторов было подтверждено решение судьи на льду о том, что Хеллебайк направил шайбу в свои ворота», – говорится в сообщении лиги.

Следующая встреча между командами состоится 14 мая в Далласе.

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