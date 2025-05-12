НХЛ прокомментировала эпизод с голом Алекса Петровича в матче «Даллас» — «Виннипег»

Национальная хоккейная лига прокомментировала эпизод с голом защитника «Даллас Старз» Алекса Петровича в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (5:2, 2-1).

Напомним, в начале третьего периода хоккеист с отрицательного угла ударил ногой по отскочившей к нему шайбе. Она вылетела на пятак, где голкипер Коннор Хеллебайк переправил её в собственные ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Был инициирован видеопросмотр, чтобы выяснить, отправил ли Петрович шайбу в ворота «Виннипега» ногой. Затем видеозапись использовали, чтобы определить, был ли контакт шайбы с клюшкой Петровича до того, как она попала в сетку. После просмотра всех доступных повторов было подтверждено решение судьи на льду о том, что Хеллебайк направил шайбу в свои ворота», – говорится в сообщении лиги.

Следующая встреча между командами состоится 14 мая в Далласе.