Форвард «Трактора» Кадейкин: у «Локомотива» тоже есть слабые места, но они замаскированы

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о сопернике челябинской команды в финале Кубка Гагарина ярославском «Локомотиве». Финальная серия стартует во вторник, 13 мая.

— «Локомотив» — команда без слабых мест?

— Слабые места есть у всех. «Локомотив» второй год играет в финале, прошёл всю регулярку на первом месте. Их слабые места замаскированы. Они не такие слабые, как у других команд. А нам прежде всего нужно играть на своих сильных сторонах.

— Что скажете про защитников? Кажется, они таких мастеров игры на пятаке, как вы, стараются максимально подальше убрать с пятака.

— «Локомотив» в принципе хорошая оборонительная команда, которая старается ничего не позволять сопернику в зоне атаки. При этом мы голы им в регулярке забивали, пути к воротам находили. Понятно, что в финале будет максимальный уровень сопротивления, — приводит слова Кадейкина Sport24.