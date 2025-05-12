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Форвард «Трактора» Кадейкин: у «Локомотива» тоже есть слабые места, но они замаскированы

Форвард «Трактора» Кадейкин: у «Локомотива» тоже есть слабые места, но они замаскированы
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о сопернике челябинской команды в финале Кубка Гагарина ярославском «Локомотиве». Финальная серия стартует во вторник, 13 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Локомотив» — команда без слабых мест?
— Слабые места есть у всех. «Локомотив» второй год играет в финале, прошёл всю регулярку на первом месте. Их слабые места замаскированы. Они не такие слабые, как у других команд. А нам прежде всего нужно играть на своих сильных сторонах.

— Что скажете про защитников? Кажется, они таких мастеров игры на пятаке, как вы, стараются максимально подальше убрать с пятака.
— «Локомотив» в принципе хорошая оборонительная команда, которая старается ничего не позволять сопернику в зоне атаки. При этом мы голы им в регулярке забивали, пути к воротам находили. Понятно, что в финале будет максимальный уровень сопротивления, — приводит слова Кадейкина Sport24.

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