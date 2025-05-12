Рантанен стал первым игроком в истории «Далласа» с 18 очками в 10 играх плей-офф
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Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2, 2-1) отметился голом и двумя результативными передачами. Таким образом, он оказался первым игроком в истории «Далласа» с 18 очками в 10 играх плей-офф.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хинц (Рантанен, Харли) – 02:27 (pp) 1:1 Коннор (Виларди) – 09:53 2:1 Харли (Гранлунд, Стил) – 15:12 2:2 Нидеррайтер (Моррисси, Миллер) – 30:07 3:2 Петрович (Рантанен, Стил) – 43:51 4:2 Рантанен (Хинц, Гранлунд) – 44:40 5:2 Джонстон (Бенн, Дадонов) – 54:06
На счету Рантанена стало 18 (9+9) результативных действий за 10 встреч плей-офф, он первый игрок в истории «Старз» и «Миннесоты Норт Старз» (название клуба до переезда в 1993 году. — Прим. «Чемпионата») с таким достижением. Таким образом, 28-летний форвард обошёл Брайана Беллоуза, в активе которого было 17 (8+9) очков в 1991 году.
Следующий матч между командами состоится 14 мая в Далласе.
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