Рантанен стал первым игроком в истории «Далласа» с 18 очками в 10 играх плей-офф

Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли серии с «Виннипег Джетс» (5:2, 2-1) отметился голом и двумя результативными передачами. Таким образом, он оказался первым игроком в истории «Далласа» с 18 очками в 10 играх плей-офф.

На счету Рантанена стало 18 (9+9) результативных действий за 10 встреч плей-офф, он первый игрок в истории «Старз» и «Миннесоты Норт Старз» (название клуба до переезда в 1993 году. — Прим. «Чемпионата») с таким достижением. Таким образом, 28-летний форвард обошёл Брайана Беллоуза, в активе которого было 17 (8+9) очков в 1991 году.

Следующий матч между командами состоится 14 мая в Далласе.