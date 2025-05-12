Сборная Швейцарии нанесла США первое поражение на ЧМ-2025, забросив три безответные шайбы

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:0.

Дамьен Риа открыл счёт на 12-й минуте встречи с передачи Яниса Мозера. На 16-й минуте Йонас Зигенталер с передач Кевина Фиалы и Тайлера Моя удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 52-й минуте Дин Кукан с передач Дениса Мальгина и Свена Андригетто забросил третью шайбу и установил окончательный счёт в матче — 0:3.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.