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США — Швейцария, результат матча 12 мая 2025, счет 0:3, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Швейцарии нанесла США первое поражение на ЧМ-2025, забросив три безответные шайбы
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:0.

ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
США
Окончен
0 : 3
Швейцария
0:1 Риа (Берни) – 12:46     0:2 Зигенталер (Фиала, Мой) – 15:59     0:3 Кукан (Мальгин, Андригетто) – 51:51    

Дамьен Риа открыл счёт на 12-й минуте встречи с передачи Яниса Мозера. На 16-й минуте Йонас Зигенталер с передач Кевина Фиалы и Тайлера Моя удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 52-й минуте Дин Кукан с передач Дениса Мальгина и Свена Андригетто забросил третью шайбу и установил окончательный счёт в матче — 0:3.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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