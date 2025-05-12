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Австрия — Словакия, результат матча 12 мая 2025, счет 3:2 Б, ЧМ по хоккею 2025

Австрия в серии буллитов победила сборную Словакии в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала австрийская сборная со счётом 3:2.

ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
3 : 2
Б
Словакия
1:0 Шнайдер (Вольф, Каспер) – 07:33     2:0 Каспер (Шнайдер, Унтервегер) – 11:22     2:1 Гонзек – 26:15     2:2 Сукель (Такач, Чайкович) – 50:53     3:2 Шнайдер – 65:00    

На восьмой минуте Петер Шнайдер открыл счёт с передач Бернда Вольфа и Марко Каспера. На 12-й минуте Марко Каспер удвоил преимущество австрийцев с передач Петера Шнайдера и Клеменса Унтервегера. На 27-й минуте Самуэль Гонзек отыграл одну шайбу.

На 51-й минуте Матуш Сукель с передач Самуэля Такача и Максима Чайковича сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказались австрийские хоккеисты.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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