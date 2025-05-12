Австрия в серии буллитов победила сборную Словакии в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала австрийская сборная со счётом 3:2.

На восьмой минуте Петер Шнайдер открыл счёт с передач Бернда Вольфа и Марко Каспера. На 12-й минуте Марко Каспер удвоил преимущество австрийцев с передач Петера Шнайдера и Клеменса Унтервегера. На 27-й минуте Самуэль Гонзек отыграл одну шайбу.

На 51-й минуте Матуш Сукель с передач Самуэля Такача и Максима Чайковича сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказались австрийские хоккеисты.