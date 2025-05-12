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Кадейкин: за этот год «Трактор» построил команду с собственной идентичностью, устоями

Кадейкин: за этот год «Трактор» построил команду с собственной идентичностью, устоями
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался об успехах команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, челябинский клуб вышел в финал Кубка Гагарина впервые с 2013 года.

— Ваши тренеры поголовно респектуют «Локомотиву», конкретно Игорю Никитину. При строительстве «Трактора» был ли «Локомотив» маяком, неким стандартом качества?
— Начнём с того, что действующий чемпион или финалист всегда является неким ориентиром. Мне кажется, это нормально. «Локомотив» является флагманом КХЛ. Мы какие-то моменты в их игре подмечали, но за этот год «Трактор» построил команду со своей идентичностью, собственными устоями. Наши тренеры построили узнаваемую команду. Хочется самим стать этим примером, — приводит слова Кадейкина Sport24.

В финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» встретится с ярославским «Локомотивом». Первый матч состоится 13 мая.

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