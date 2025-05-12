Денис Костин объяснил, почему «Локомотив» способен взять Кубок Гагарина

Голкипер «Сибири» Денис Костин назвал причины, по которым «Локомотив» способен со второй попытки стать обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославская команда сыграет с челябинским «Трактором». Первый матч состоится во вторник, 13 мая.

«Понятно, что «Локомотив» выделяется. Второй год подряд в финале. Игорь Никитин на протяжении нескольких лет ведёт железнодорожников к завоеванию Кубка Гагарина. Они всегда очень качественно проводят регулярное первенство. Посмотрим. В любом случае трофей достанется лучшим», — приводит слова Костина RT.

Напомним, «Локомотив» второй год подряд выходит в финал турнира, «Трактор» же дошёл до этой стадии впервые с 2013 года.