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МХК «Спартак» одолел «СКА-1946» в первом матче серии финала Кубка Харламова

МХК «Спартак» одолел «СКА-1946» в первом матче серии финала Кубка Харламова
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл первый матч серии финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу одержали хозяева со счётом 2:1 и повели в серии 1-0.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Ракчеев (Кашаев, Перелыгин) – 18:30 (5x5)     1:1 Нугманов (Калинин, Ремезовский) – 31:26 (5x5)     2:1 Храпов – 44:16 (4x5)    

На 19-й минуте Никита Ракчеев открыл счёт во встрече с передач Эльдара Кашаева и Глеба Перелыгина. На 32-й минуте Амир Нугманов с передач Никиты Калинина и Ивана Ремезовского сравнял счёт. На 45-й минуте Фёдор Храпов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

Календарь плей-офф МХЛ
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