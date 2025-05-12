МХК «Спартак» одолел «СКА-1946» в первом матче серии финала Кубка Харламова
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл первый матч серии финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу одержали хозяева со счётом 2:1 и повели в серии 1-0.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Ракчеев (Кашаев, Перелыгин) – 18:30 (5x5) 1:1 Нугманов (Калинин, Ремезовский) – 31:26 (5x5) 2:1 Храпов – 44:16 (4x5)
На 19-й минуте Никита Ракчеев открыл счёт во встрече с передач Эльдара Кашаева и Глеба Перелыгина. На 32-й минуте Амир Нугманов с передач Никиты Калинина и Ивана Ремезовского сравнял счёт. На 45-й минуте Фёдор Храпов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:1.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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