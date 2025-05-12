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Фетисов — о Бобровском: один из лучших вратарей современности. Я его фанат!

Фетисов — о Бобровском: один из лучших вратарей современности. Я его фанат!
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Вратарь в четвёртом матче серии Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:0, 2-2) отразил все 23 броска по воротам.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Вераге (Ткачук, Барков) – 15:45 (pp)     2:0 Беннетт (Экблад) – 52:09    

«Бобровский – один из лучших вратарей современности. Это тот самый вратарь, который способен выиграть и матч, и Кубок Стэнли, и чемпионат мира, и Олимпийские игры. Я фанат Бобровского! Поэтому рад тому, что он вселяет уверенность в свою команду, в своих болельщиков. Он большой молодец!» – приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Отметим, что для Бобровского это пятый «сухарь» в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое четвёртое место по шат-аутам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя соотечественников Семёна Варламова и Илью Брызгалова.

Следующий матч серии состоится 15 мая в Торонто.

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