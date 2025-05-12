Голкипер «Сибири» Костин рассказал о сложном периоде в своей карьере

Голкипер новосибирской «Сибири» Денис Костин рассказал о сложном периоде в своей профессиональной карьере.

«У каждого свой путь. Получилось закрепиться в КХЛ в 19 лет. Но потом случились некие обстоятельства, которые вынудили опуститься в ВХЛ. Потратил много времени, чтобы вернуться. Всё равно вратари созревают позднее, чем полевые.

Не опускались ли руки в ВХЛ? Было очень сложно, когда получил статус неограниченно свободного агента в начале июля 2020-го. Все команды уже были, по сути, сформированы. На дворе — начало августа. Звоню во все клубы КХЛ и ВХЛ, мне отвечают: «Нам такой вратарь не нужен». Честно говоря, накатывало отчаяние. Просто не понимал, что происходит. Вроде только недавно выступал в КХЛ. Теперь понимаю: данная ситуация изменила моё мышление на 180 градусов. Осознал, что это моя жизнь и я сам определяю, где окажусь в будущем», — приводит слова Костина RT.

В сезоне-2024/2025 29-летний голкипер провёл 54 матча, в которых одержал 24 победы.