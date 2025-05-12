Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Daily Faceoff. Проворов и Гавриков в топ-10

Daily Faceoff опубликовал обновлённый топ-50 игроков, которые могут стать свободными агентами. Возглавил список нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер.
В топ также попали шесть россиян: Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс», девятое место), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз», 10-е место), Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз», 17-е место), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 22-е место), Евгений Дадонов («Даллас Старз», 31-е место) и Илья Самсонов («Вегас Голден Найтс», 49-е место).
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Митчелл Марнер («Торонто»);
2. Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»);
3. Джон Таварес («Торонто»);
4. Мэтт Дюшейн («Даллас»);
5. Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).