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Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Daily Faceoff. Проворов и Гавриков в топ-10

Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Daily Faceoff. Проворов и Гавриков в топ-10
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Daily Faceoff опубликовал обновлённый топ-50 игроков, которые могут стать свободными агентами. Возглавил список нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер.

В топ также попали шесть россиян: Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс», девятое место), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз», 10-е место), Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз», 17-е место), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 22-е место), Евгений Дадонов («Даллас Старз», 31-е место) и Илья Самсонов («Вегас Голден Найтс», 49-е место).

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Митчелл Марнер («Торонто»);
2. Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»);
3. Джон Таварес («Торонто»);
4. Мэтт Дюшейн («Даллас»);
5. Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).

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