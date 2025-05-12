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Финляндия — Швеция, результат матча 12 мая 2025, счет 1:2, ЧМ по хоккею 2025

Швеция одержала победу над сборной Финляндии в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская сборная со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 2
Швеция
0:1 Карлссон (Густафссон, Рэймонд) – 04:45 (pp)     0:2 Бродин (Рэймонд) – 27:23     1:2 Песонен (Лехтонен, Бьёрнинен) – 53:04    

На пятой минуте Лео Карлссон открыл счёт с передач Эрика Густафссона и Лукаса Рэймонда. На 28-й минуте Юнас Бродин с передачи Лукаса Рэймонда забросил вторую шайбу шведов. На 54-й минуте Харри Песонен с передач Микко Лехтонена и Ханнеса Бьёрнинена сократил отставание финской команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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