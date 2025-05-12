Швеция одержала победу над сборной Финляндии в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская сборная со счётом 2:1.

На пятой минуте Лео Карлссон открыл счёт с передач Эрика Густафссона и Лукаса Рэймонда. На 28-й минуте Юнас Бродин с передачи Лукаса Рэймонда забросил вторую шайбу шведов. На 54-й минуте Харри Песонен с передач Микко Лехтонена и Ханнеса Бьёрнинена сократил отставание финской команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.