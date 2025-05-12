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Чехия — Дания, результат матча 12 мая 2025, счет 7:2, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Дании потерпела третье поражение подряд на ЧМ-2025, со счётом 2:7 уступив Чехии
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Дании. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 7:2.

ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
7 : 2
Дания
1:0 Нечас (Беранек, Гронек) – 23:35     2:0 Газда (Кодытек, Беранек) – 24:23     3:0 Пастрняк (Седлак, Владарж) – 33:52     4:0 Седлак (Пастрняк, Гронек) – 36:21     4:1 Олесен (Русселль, Йенсен) – 38:47     5:1 Нечас (Задина, Шпачек) – 44:32     5:2 Вайсе Матиасен (Йенсен, Олесен) – 46:24     6:2 Воженилек (Флек, Лауко) – 57:43     7:2 Червенка (Пастрняк, Седлак) – 59:01    

На 24-й минуте Мартин Нечас открыл счёт с передач Ондржея Беранека и Филипа Гронека. Меньше чем через минуту Даниэль Газда удвоил преимущество чешской сборной с передач Петра Кодытека и Ондржея Беранека. На 34-й минуте Давид Пастрняк с передачи Лукаша Седлака забросил третью шайбу в ворота датчан. На 37-й минуте Лукаш Седлак упрочил преимущество своей команды с передач Давида Пастрняка и Филипа Гронека.

На 39-й минуте Ник Олесен отыграл одну шайбу с передач Патрика Русселля и Никласа Йенсена. На 45-й минуте Мартин Нечас забил пятый гол чехов с передачи Филипа Задины и Михаэля Шпачека. На 47-й минуте Кристиан Вайсе Матиасен забросил вторую шайбу в ворота чешской сборной с передач Никласа Йенсена и Ника Олесена.

На 58-й минуте Даниэль Воженилек забил шестой гол с передач Якуба Флека и Якуба Лауко. На последней минуте встречи седьмую шайбу в ворота датской команды забросил Роман Червенка с передач Давида Пастрняка и Лукаша Седлака.

Отметим, что для сборной Дании это третье подряд поражения на текущем ЧМ. Ранее команда проиграла Швейцарии (2:5) и США (0:5).

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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