ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 12 мая, календарь, таблица

Сегодня, 12 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 12 мая:

Группа A. Австрия — Словакия — 3:2 Б;

Группа В. США — Швейцария — 0:3;

Группа A. Финляндия — Швеция — 1:2;

Группа В. Чехия — Дания — 7:2;

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.