Строум: в прошлом матче с «Каролиной» у Овечкина была пара хороших моментов, но этого мало

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился ожиданиями от предстоящего четвёртого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

«Они очень агрессивны в меньшинстве, так что нам нужно искать варианты. Мы знаем, как они прессингуют, и должны найти способ, особенно чтобы открыть Овечкина. В прошлом матче у него была пара хороших моментов, но этого мало. Мы можем чаще находить его передачами — и должны», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины». В этой серии Овечкин ещё не отметился результативными действиями.