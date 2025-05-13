Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Строум: в прошлом матче с «Каролиной» у Овечкина была пара хороших моментов, но этого мало

Строум: в прошлом матче с «Каролиной» у Овечкина была пара хороших моментов, но этого мало
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился ожиданиями от предстоящего четвёртого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они очень агрессивны в меньшинстве, так что нам нужно искать варианты. Мы знаем, как они прессингуют, и должны найти способ, особенно чтобы открыть Овечкина. В прошлом матче у него была пара хороших моментов, но этого мало. Мы можем чаще находить его передачами — и должны», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины». В этой серии Овечкин ещё не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Куда делся Овечкин? В серии с «Каролиной» у него 0 очков, а бьёт уже не он, а его
Куда делся Овечкин? В серии с «Каролиной» у него 0 очков, а бьёт уже не он, а его
Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android