Овечкин обошёл трёх хоккеистов по числу матчей в истории Кубка Стэнли
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1-й период
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0.
В этой встрече свой 160-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. По этому показателю он обошёл Люка Робитайла, Джейми Макуна и Рода Бриндамора и сравнялся с Брайаном Проппом и Дэвидом Крейчи. Теперь он делит с ними 78-е место.
В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в девяти матчах.
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