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Овечкин сократил отставание от Зубова по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

В этой встрече свой 160-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. Он занимает четвёртое место среди россиян по этому показателю. На третьей строчке располагается Сергей Зубов, который провёл в плей-офф НХЛ 164 матча. На втором месте находится действующий нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177). Возглавляет рейтинг Сергей Фёдоров (183).

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в девяти матчах.