Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил отставание от Зубова по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян

Овечкин сократил отставание от Зубова по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

В этой встрече свой 160-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. Он занимает четвёртое место среди россиян по этому показателю. На третьей строчке располагается Сергей Зубов, который провёл в плей-офф НХЛ 164 матча. На втором месте находится действующий нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177). Возглавляет рейтинг Сергей Фёдоров (183).

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в девяти матчах.

Материалы по теме
Овечкин обошёл трёх хоккеистов по числу матчей в истории Кубка Стэнли
Календарь плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android