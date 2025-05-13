Овечкин жёстко встретил игрока «Каролины» в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл мощный силовой приём в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

В конце первого периода россиянин мощно встретил канадского форварды «Каролины» Сета Джарвиса. Всё было в рамках правил, команды продолжили игру в полных составах.

На момент написания новости идёт третья минута второго периода, счёт 2:0 в пользу «Каролины». Отметим, вторую шайбу забросил Сет Джарвис на второй минуте второго отрезка игры.

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Напомним, счёт в серии между командами составляет 2-1 в пользу «Харрикейнз».