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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в четвёртом матче с «Каролиной»

В ночь с 12 на 13 мая мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 3-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский защитник Шейн Гостисбер, канадские форварды Сет Джарвис и Тейлор Холл, канадский защитник Шон Уокер. На счету российского нападающего Андрея Свечникова гол, у защитника Дмитрия Орлова — результативная передача.

У «Вашингтона» забитый гол на счету канадского защитника Джейкоба Чикрана. Также российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу.

Следующий матч между командами пройдёт 16 мая.