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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в четвёртом матче с «Каролиной»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в четвёртом матче с «Каролиной»
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В ночь с 12 на 13 мая мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 3-1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский защитник Шейн Гостисбер, канадские форварды Сет Джарвис и Тейлор Холл, канадский защитник Шон Уокер. На счету российского нападающего Андрея Свечникова гол, у защитника Дмитрия Орлова — результативная передача.

У «Вашингтона» забитый гол на счету канадского защитника Джейкоба Чикрана. Также российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу.

Следующий матч между командами пройдёт 16 мая.

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