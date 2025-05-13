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Чикран повторил достижение Грина 17-летней давности в «Вашингтоне»

Чикран повторил достижение Грина 17-летней давности в «Вашингтоне»
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за столичный клуб забросил канадский защитник Джейкоб Чикран, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.

Он повторил достижение Майка Грина (3 шайбы в 2008 году) по количеству голов среди защитников в их первом плей-офф за клуб.

На данный момент счёт в серии между 2-1 в пользу «Каролины».

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