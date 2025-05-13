Чикран повторил достижение Грина 17-летней давности в «Вашингтоне»

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за столичный клуб забросил канадский защитник Джейкоб Чикран, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.

Он повторил достижение Майка Грина (3 шайбы в 2008 году) по количеству голов среди защитников в их первом плей-офф за клуб.

На данный момент счёт в серии между 2-1 в пользу «Каролины».