Александр Овечкин забил 77-й гол в карьере в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, реализовав большинство.

Таким образом, Овечкин забросил свою 77-ю шайбу в карьере в плей-офф НХЛ. Также на его счету 70 результативных передач в 160 матчах.

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил пять голов и сделал результативную передачу в девяти матчах.