Овечкин забросил 974-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 гола

В эти минуты в американском Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Каролин Харрикейнз».
На момент написания новости до конца третьего периода остаётся меньше пяти минут. Счёт в матче 3:2 в пользу «Каролины». Одна из шайб на счету российского нападающего Александра Овечкина. 39-летний форвард забросил свою 974-ю шайбу в карьере НХЛ с учётом плей-офф. На счету Овечкина теперь 77 голов в плей-офф НХЛ и 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание россиянина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 42 шайбы.
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