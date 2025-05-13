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Овечкин забросил 974-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 гола

Овечкин забросил 974-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 гола
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В эти минуты в американском Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Каролин Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

На момент написания новости до конца третьего периода остаётся меньше пяти минут. Счёт в матче 3:2 в пользу «Каролины». Одна из шайб на счету российского нападающего Александра Овечкина. 39-летний форвард забросил свою 974-ю шайбу в карьере НХЛ с учётом плей-офф. На счету Овечкина теперь 77 голов в плей-офф НХЛ и 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание россиянина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 42 шайбы.

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