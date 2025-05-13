Овечкин забросил 974-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 42 гола

В эти минуты в американском Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Каролин Харрикейнз».

На момент написания новости до конца третьего периода остаётся меньше пяти минут. Счёт в матче 3:2 в пользу «Каролины». Одна из шайб на счету российского нападающего Александра Овечкина. 39-летний форвард забросил свою 974-ю шайбу в карьере НХЛ с учётом плей-офф. На счету Овечкина теперь 77 голов в плей-офф НХЛ и 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание россиянина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 42 шайбы.