Овечкин повторил рекорд Кросби среди действующих игроков НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, реализовав большинство.

Овечкин забил свой 38-й выездной гол в карьере в плей-офф и сравнялся с Сидни Кросби (38-60—98) по количеству голов среди действующих игроков на выезде. Теперь они делят первое место по этому показателю.

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил пять голов и сделал результативную передачу в девяти матчах.