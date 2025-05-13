39-летний Овечкин обошёл Лемье и вышел на чистое 12-е место по голам в истории КС

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и вышел на чистое 12-е место по голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Встреча завершилась недавно в Роли на стадионе «Леново Центр» победой хозяев со счётом 5:2. Таким образом, 39-летний россиянин забросил свою 77-ю шайбу в плей-офф НХЛ и обошёл Марио Лемье по этому показателю. Следующая цель Александра — Яромир Ягр, который забросил 78 шайб и сейчас располагается на 11-й строчке.

Рекордсменом по голам в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки, у которого заброшено 122 шайбы в 208 матчах турнира.