39-летний Овечкин обошёл Лемье и вышел на чистое 12-е место по голам в истории КС
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и вышел на чистое 12-е место по голам в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34 2:0 Рослович (Бёрнс, Холл) – 38:57 (pp) 3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14 4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)
Встреча завершилась недавно в Роли на стадионе «Леново Центр» победой хозяев со счётом 5:2. Таким образом, 39-летний россиянин забросил свою 77-ю шайбу в плей-офф НХЛ и обошёл Марио Лемье по этому показателю. Следующая цель Александра — Яромир Ягр, который забросил 78 шайб и сейчас располагается на 11-й строчке.
Рекордсменом по голам в Кубке Стэнли является Уэйн Гретцки, у которого заброшено 122 шайбы в 208 матчах турнира.
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