Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников вышел на чистое второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины»

Свечников вышел на чистое второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины»
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

Таким образом, он набрал своё 44-е (22+22) очко в плей-офф Кубка Стэнли и вышел на второе место по этому показателю в истории «Каролины», обойдя Эрика Стаала.

Рекорд по количеству очков в Кубке Стэнли в составе «Каролины» принадлежит Себастьяну Ахо, на счету которого 79 (30+49) очков.

В нынешнем сезоне Свечников забил семь голов и сделал результативную передачу в девяти матчах.

«Каролина» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч между командами пройдёт 16 мая.

Материалы по теме
Видео
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в четвёртом матче с «Каролиной»
Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android