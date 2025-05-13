Свечников вышел на чистое второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).

Таким образом, он набрал своё 44-е (22+22) очко в плей-офф Кубка Стэнли и вышел на второе место по этому показателю в истории «Каролины», обойдя Эрика Стаала.

Рекорд по количеству очков в Кубке Стэнли в составе «Каролины» принадлежит Себастьяну Ахо, на счету которого 79 (30+49) очков.

В нынешнем сезоне Свечников забил семь голов и сделал результативную передачу в девяти матчах.

«Каролина» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч между командами пройдёт 16 мая.