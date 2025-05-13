Свечников вышел на чистое второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24 2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05 2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18 3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24 3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp) 4:2 Уокер (Холл) – 56:45 5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39
Таким образом, он набрал своё 44-е (22+22) очко в плей-офф Кубка Стэнли и вышел на второе место по этому показателю в истории «Каролины», обойдя Эрика Стаала.
Рекорд по количеству очков в Кубке Стэнли в составе «Каролины» принадлежит Себастьяну Ахо, на счету которого 79 (30+49) очков.
В нынешнем сезоне Свечников забил семь голов и сделал результативную передачу в девяти матчах.
«Каролина» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч между командами пройдёт 16 мая.
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