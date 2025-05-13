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Овечкин обошёл Павелски и Лидстрёма по голам в большинстве в истории Кубка Стэнли

Овечкин обошёл Павелски и Лидстрёма по голам в большинстве в истории Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 31-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф.

Он обошёл Джо Павелски и Никласа Лидстрёма по этому показателю и теперь занимает чистое пятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейз» (2:5).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил пять голов и сделал результативную передачу в девяти матчах. Всего в плей-офф НХЛ россиянин принял участие в 160 матчах, в которых записал в свой актив 77 голов и сделал 70 результативных передач.

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