Овечкин обошёл Павелски и Лидстрёма по голам в большинстве в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 31-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф.

Он обошёл Джо Павелски и Никласа Лидстрёма по этому показателю и теперь занимает чистое пятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейз» (2:5).

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил пять голов и сделал результативную передачу в девяти матчах. Всего в плей-офф НХЛ россиянин принял участие в 160 матчах, в которых записал в свой актив 77 голов и сделал 70 результативных передач.