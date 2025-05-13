Овечкин вышел на 2-е место списка российских снайперов этого плей-офф, догнав Капризова

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и улучшил свою позицию в списке лучших российских снайперов этого плей-офф НХЛ.

После данного матча в активе Овечкина стало пять голов в этом Кубке Стэнли. По данному показателю он догнал форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова — они делят между собой второе место.

Лучшим снайпером из России на данный момент является нападающий Андрей Свечников из «Каролины», в активе которого 7 голов. Он также отличился в сегодняшней встрече.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»