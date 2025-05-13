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Овечкин вышел на 2-е место списка российских снайперов этого плей-офф, догнав Капризова

Овечкин вышел на 2-е место списка российских снайперов этого плей-офф, догнав Капризова
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и улучшил свою позицию в списке лучших российских снайперов этого плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

После данного матча в активе Овечкина стало пять голов в этом Кубке Стэнли. По данному показателю он догнал форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова — они делят между собой второе место.

Лучшим снайпером из России на данный момент является нападающий Андрей Свечников из «Каролины», в активе которого 7 голов. Он также отличился в сегодняшней встрече.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»

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