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Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли, принадлежавший ему же самому

Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли, принадлежавший ему же самому
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и обновил российский рекорд Кубка Стэнли, который ранее ему же и принадлежал.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

Теперь на счету 39-летнего россиянина 77 шайб в истории Кубка Стэнли. Он является первым из россиян, кто достиг этой отметки.

Напомним, 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 974 шайбы в НХЛ.

Счёт в серии с «Каролиной» после этого матча стал 3-1 в пользу «Харрикейнз».

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»

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