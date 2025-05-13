Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли, принадлежавший ему же самому

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и обновил российский рекорд Кубка Стэнли, который ранее ему же и принадлежал.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 77 шайб в истории Кубка Стэнли. Он является первым из россиян, кто достиг этой отметки.

Напомним, 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 974 шайбы в НХЛ.

Счёт в серии с «Каролиной» после этого матча стал 3-1 в пользу «Харрикейнз».

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»