Видео 77-го гола Александра Овечкина в плей-офф НХЛ

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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и записал в свой актив 77-й гол в истории Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напомним, этот гол не спас «Вашингтон» от поражения в сегодняшней встрече. Столичный клуб уступил своему сопернику со счётом 2:5 и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Следующая игра между командами состоится 16 мая и начнётся в 2:00 мск. В случае поражения — «Кэпиталз» покинут турнир.

Всего в активе Овечкина с учётом статистики в регулярках — 974 шайбы в НХЛ.

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