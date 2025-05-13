Овечкин установил новый рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и установил очередной рекорд.
Овечкин забросил свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает портал Quant Hockey, Александр установил новый рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет. В сезоне-2009/2010 шведский экс-защитник Никлас Лидстрём забил четыре гола. До этого матча на счету Овечкина также было четыре гола, они делили между собой первую строчку данного списка. Теперь россиянин — единоличный лидер по этому показателю.
Отметим, что рекорд НХЛ по голам в Кубке Стэнли в возрасте 39 лет принадлежит Жану Беливо — шесть шайб в сезоне-1970/1971.
Овечкин отмечает майские праздники и делает барбекю
- 13 мая 2025
-
07:00
-
06:08
-
06:00
-
05:52
-
05:01
-
04:53
-
04:53
-
04:45
-
04:42
-
04:38
-
04:34
-
04:29
-
03:16
-
03:05
-
02:26
-
01:13
- 12 мая 2025
-
23:58
-
23:53
-
23:46
-
23:32
-
22:58
-
22:30
-
22:18
-
21:46
-
21:18
-
20:34
-
19:59
-
19:28
-
19:08
-
18:10
-
17:22
-
16:52
-
16:26
-
16:12
-
15:55