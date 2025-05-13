Овечкин установил новый рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и установил очередной рекорд.

Овечкин забросил свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает портал Quant Hockey, Александр установил новый рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет. В сезоне-2009/2010 шведский экс-защитник Никлас Лидстрём забил четыре гола. До этого матча на счету Овечкина также было четыре гола, они делили между собой первую строчку данного списка. Теперь россиянин — единоличный лидер по этому показателю.

Отметим, что рекорд НХЛ по голам в Кубке Стэнли в возрасте 39 лет принадлежит Жану Беливо — шесть шайб в сезоне-1970/1971.

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