Овечкин — в шаге от повторения исторического рекорда Кубка Стэнли давностью 44 года

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и находится в шаге от повторения исторического рекорда.

39-летний Овечкин забросил свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и вышел на второе место по количеству голов в отдельно взятом розыгрыше плей-офф среди игроков своего возраста. На данный момент рекорд НХЛ по голам в Кубке Стэнли в возрасте 39 лет принадлежит Жану Беливо — шесть шайб в сезоне-1970/1971.

Следующий гол в возрасте 39 лет, забитый в плей-офф, позволит Александру повторить достижение Беливо.

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