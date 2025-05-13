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Овечкин — в шаге от повторения исторического рекорда Кубка Стэнли давностью 44 года

Овечкин — в шаге от повторения исторического рекорда Кубка Стэнли давностью 44 года
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» и находится в шаге от повторения исторического рекорда.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

39-летний Овечкин забросил свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и вышел на второе место по количеству голов в отдельно взятом розыгрыше плей-офф среди игроков своего возраста. На данный момент рекорд НХЛ по голам в Кубке Стэнли в возрасте 39 лет принадлежит Жану Беливо — шесть шайб в сезоне-1970/1971.

Следующий гол в возрасте 39 лет, забитый в плей-офф, позволит Александру повторить достижение Беливо.

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