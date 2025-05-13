Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

13 мая главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, баскетбол, ММА, НХЛ, НБА, UFC

«Вашингтон» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, Соболенко обыграла Костюк. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», несмотря на гол своего капитана Александра Овечкина, проиграли «Каролине Харрикейнз» в четвёртом матче серии Кубка Стэнли и близки к вылету из турнира, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение украинке Марте Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Риме, «Бостон Селтикс» уступил «Нью-Йорку» и находится в шаге от вылета из плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в четвёртом матче с «Каролиной».
  2. Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, в двух сетах обыграв Костюк.
  3. «Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА.
  4. Определились все четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Риме.
  5. Швеция одержала победу над сборной Финляндии в матче чемпионата мира — 2025.
  6. Сборная Дании потерпела третье поражение подряд на ЧМ-2025, со счётом 2:7 уступив Чехии.
  7. Перейра отказался от реванша с Анкалаевым на UFC 317 — инсайдер.
  8. «Аталанта» победила «Рому» и оставила её вне зоны Лиги чемпионов в таблице Серии А.
  9. Гол Кокорина спас «Арис» от поражения в матче с «Омонией» в чемпионате Кипра.
  10. Покер Мане помог «Аль-Насру» со счётом 9:0 разгромить «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги.
  11. «Эдмонтон» обыграл «Вегас» благодаря дублю Хенрика и близок к выходу в полуфинал КС.
  12. «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» и повела в серии со счётом 3-1.
Материалы по теме
Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 13 мая 2025 года

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события вторника: финал Кубка Гагарина, «Локомотив-Кубань» — «Зенит» в ЕЛ и футбол
Топ-события вторника: финал Кубка Гагарина, «Локомотив-Кубань» — «Зенит» в ЕЛ и футбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android