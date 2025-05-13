«Вашингтон» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, Соболенко обыграла Костюк. Главное к утру
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», несмотря на гол своего капитана Александра Овечкина, проиграли «Каролине Харрикейнз» в четвёртом матче серии Кубка Стэнли и близки к вылету из турнира, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение украинке Марте Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Риме, «Бостон Селтикс» уступил «Нью-Йорку» и находится в шаге от вылета из плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в четвёртом матче с «Каролиной».
- Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме, в двух сетах обыграв Костюк.
- «Нью-Йорк» обыграл «Бостон» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА.
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