«Вашингтон» в шаге от вылета из Кубка Стэнли, Соболенко обыграла Костюк. Главное к утру

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», несмотря на гол своего капитана Александра Овечкина, проиграли «Каролине Харрикейнз» в четвёртом матче серии Кубка Стэнли и близки к вылету из турнира, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение украинке Марте Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Риме, «Бостон Селтикс» уступил «Нью-Йорку» и находится в шаге от вылета из плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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