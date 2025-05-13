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Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на поражение от «Каролины» и близость к вылету

Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на поражение от «Каролины» и близость к вылету
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своего клуба в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли от «Каролины Харрикейнз» (2:5).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    
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«Мы создаём себе шансы, но просто не реализуем моменты, не делаем нужные передачи — называйте это как хотите. Мы совершаем ошибки, а соперник этим пользуется», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующая игра между командами состоится 16 мая. Начало — в 2:00 мск. В случае поражения хоккеисты «Кэпиталз» покинут розыгрыш Кубка Стэнли.

Напомним, автором одного из голов в сегодняшнем матче у столичного клуба стал Александр Овечкин.

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